Barbra D'Urso torna in Italia: nuovo progetto per la conduttrice napoletana

Barbara D'Urso torna in Italia per uno spettacolo. Dopo il trasferimento a Londra la conduttrice partenopea torna nel BelPaese dove sarà impegnata nella ripresa del suo progetto teatrale: Taxi a due piazze. La messa in scena è prevista, come testimoniano anche delle stories della stessa D'Urso, il 3 e il 5 novembre al Teatro Alfieri di Torino, ma non sono escluse repliche.

Taxi a due piazze è una commedia di Ray Cooney del 1984. Da allora, La D'Urso farà parte di una versione tutta al femminile che vedrà anche la presenza di Rosalia Porcaro. In tanti, però, aspettano il suo ritorno in tv dopo l'addio a Mediaset. Le offerte non mancano, ma la conduttrice - al momento - è impegnata in altri progetti.