Barbara D'Urso torna a teatro: “Napoli è la mia città”

Barbara D'Urso ha parlato del suo ritorno a teatro in una lunga intervista concessa al quotidiano Libero. La conduttrice torna sul palcoscenico interpretando il ruolo di una tassinara insieme a un'altra napoletana, Rosalia Porcaro. Dopo 15 anni ha condiviso le sue sensazioni nel tornare in scena e la carica che questa opportunità dà. “Non mi aspettavo un successo così grande di gente, di pubblico che ride e applaude continuamente. Una soddisfazione che mi riempie il famoso cuore. Era un po’ un rischio. Si tratta di una piece portata in scena per anni e anni dall’inarrivabile Jhonny Dorelli, protagonista maschile con due mogli. È stata riscritta completamente” ha spiegato la D'Urso che non ha mancato di parlare della sua Napoli.

Alla domanda 'dove farebbe la tassista tra Napoli e Milano' ha risposto: “Napoli perché è la mia città. Ma anche Milano perché c’è meno traffico. Soffrirei di meno”. La D'Urso ha parlato poi del feeling che si è creato sul palco con la Porcaro e anche dei suoi impegni televisivi e del rapporto con i politici. Della Meloni ha per esempio detto che “è una fuoriclasse, una ragazza che si è fatta dal nulla, venuta dalla Garbatella, ha sempre fatto politica ed è rimasta finora coerente con se stessa e le sue idee. Certamente la strada è lunga e vedremo cosa accadrà. In ogni caso, a prescindere dalla parte politica, posso dirle che sono felice di avere un presidente del Consiglio donna. Lo trovo un grande passo avanti per l’Italia”. Ha poi concluso parlando anche della Schlein. “Mi interesserebbe molto intervistarla come ho fatto con tutti gli altri. Anche e soprattutto perché vicina ai temi civili per i quali combatto da anni. Colgo già da qui l’occasione per invitarla non appena, a breve, riprenderemo le interviste politiche a Pomeriggio 5”.