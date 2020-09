Barbara D'Urso contro la Rai: “Mandata in onda nuda in prima serata”. Le immagini

Una dura polemica è stata innescata dalla decisione della Rai di mandare in onda uno spezzone di un'apparizione del 1978 nella tv di Stato di Barbara D'Urso. La conduttrice appariva col seno nudo in un programma dell'epoca e la trasmissione Techetechetè ha ripreso quello stralcio inserendolo in una carrellata di debutti di star. La protagonista però non ha gradito ritenendola una caduta di stile.

La D'Urso accusa la Rai, infatti, di averla mostrata nuda senza censurare in alcun modo le immagini nonostante si trattasse di un programma di prima serata. La conduttrice Mediaset ha poi accusato il programma di definire quello il suo esordio in Rai nonostante lei abbia fatto un programma con Raffaella Carrà e un altro con Pippo Baudo all'epoca.