Barbara D’Urso, come riportato da Alberto Dandolo per Dagospia, starebbe per diventare nonna. Uno dei figli della conduttrice attende infatti una bambina, anche se l'indiscrezione al momento non trova conferme.

Barbara D’Urso è madre di Giammauro, 36 anni e di Emanuele, 34 anni, avuti dal produttore cinematografico Mauro Berardi. Sono entrambi molto schivi e distanti dal mondo dello spettacolo.