Barbara D'Urso: "Briatore è solo un amico. Ora sono nonna di una bellissima nipotina"

"Flavio è un mio amico. E' un ragazzo molto carino, ma sono single. Sono innamorata di mia nipote", spiega nella puntata di Verissimo di domenica, Barbara D’Urso. Tra la conduttrice e l'imprenditore piemontese c'erano voci di una possibile storia d'amore dopo una serie di avvistamenti da parte della stampa scandalistica, ma è la stessa D'Urso a smentire tutto.

Nonna

Sui figli, molto schivi, ha poi rivelato: “Nella nostra vita privata, siamo molto, molto riservati. L’atteggiamento dei miei figli non è di spocchia, presunzione o presa di distanza da quello che faccio. Loro ammirano e rispettano il mio lavoro e io rispetto il loro. Hanno dei lavori molto importanti, dove non vogliono che si sappia che sono miei figli. Non si vergognano di me, ma non vogliono che anche solo una persona pensi che li abbia aiutati io a fare il loro lavoro. Mio figlio si è fatto un mazzo per arrivare dove è arrivato, passa la vita in sala operatoria a salvare la gente. È nulla quello che facciamo noi in confronto. È una cosa molto forte. È femmina. È una cosa che auguro a tutti di avere una frugoletta, sono completamente pazza di lei. Purtroppo posso vederla poco, perché viviamo in due città diverse, ma tutti i giorni vivo dei video. Sono molto felice. È simpaticissima, ride sempre, è bella, con gli occhi blu“.