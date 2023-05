Barbara D'Urso lascia Mediaset? Il possibile futuro della conduttrice

Barbara D'Urso pronta a lasciare Mediaset? Questo è l'indiscrezione che sta circolando in queste ore. A lanciarla è TvBlog. La testata sostiene che la conduttrice di Pomeriggio Cinque abbia rifiutato "un'offerta di contratto biennale da parte della sua azienda". "Barbara D'Urso - continua TvBlog - lascerà così Mediaset dopo qualche decennio di permanenza".

Ma cosa riserverà il futuro alla D'Urso in caso di addio? Sempre per TvBlog per lei sarebbe pronto un posto nella giuria di Ballando con le Stelle, ma non è escluso che la conduttrice possa fare il grande salto su una delle piattaforme digitali di nuova generazione. "Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare ed in seguito di appurare, per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi", si legge.