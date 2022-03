Barbara d'Urso: "Accuse di fare una tv trash? Vorrei che mi spiegassero cosa è trash..."

Barbara d'Urso è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata del programma Mediaset "Verissimo". La conduttrice napoletana è pronta ad iniziare una nuova sfida in tv con "La pupa e il secchione", in onda dal 15 marzo su Italia 1: "La vivo come al solito, come una delle tante sfide che ho affrontato, con entusiasmo e felicità. Speriamo che il risultato sia positivo".

Barbara d'Urso ha parlato anche delle critiche e degli attacchi nei suoi confronti: "Come vivo il fatto di essere spesso attaccata? Sono cosciente del fatto che o mi amano o non mi amano. Vuol dire che lascio il segno. Quando mi insultano, mi attaccano, io non replico mai. A volte reagisco anche querelando delle persone, dopo aver avuto tanta pazienza. L'ultima querela di cui si è parlato è quella a Naike Rivelli. Pamela Prati? Non si è rivolta al giudice penale, ma si è rivolta due anni fa al giudice civile, chiedendo un risarcimento economico, parlando di un danno biologico e morale che secondo lei si aggira ben oltre i 5 milioni di euro, oltre ad un danno patrimoniale"

"Le accuse di fare una televisione trash? Vorrei che mi spiegassero cosa è e perchè, se fosse trash, la faccio solamente io. Io sono molto critica con me stessa, sono una perfezionista, però rifarei tutto. La preghiera in diretta? Rifarei anche quella", ha aggiunto la nota presentatrice partenopea.

Chiusura sugli 'affari di cuore': "Fidanzati? Solo amici. C'era un corteggiatore in prova. Ma è finita la prova. Le persone che mi corteggiano sono strepitose, ma sono io che sono particolare".