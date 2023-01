Barbara D'Urso e Briatore beccati in un hotel di lusso: il gossip infiamma il web

Barbara D'Urso e Flavio Briatore insieme in un hotel di lusso. La notizia è apparsa sul nuovo numero di Diva e Donna e il gossip sta già infiammando il web. I due sarebbero stati sorpresi insieme in una struttura di Milano.

La conduttrice partenopea e l'imprenditore sarebbero entrati separati per non attirare l'attenzione, ma sulla copertina della nota rivista si legge che sono stati "Sorpresi mentre cercano di nascondersi". Qualcuno parla della "coppia del 2023", ma al momento resta solo una possibile ipotesi visto che non emergono ulteriori dettagli sul loro rapporto.