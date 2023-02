Barbara D'Urso: "Sono uscita diverse volte con Briatore. Ho scoperto un uomo interessante"

Barbara D'Urso torna a parlare del suo rapporto con Flavio Briatore. Dopo le recenti voci di un possibile "flirt" tra i due, la conduttrice partenopea ha provato a fare chiarezza. In una recente intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: "Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. Da soli? Non me lo ricordo", ha detto la D'Urso.

"L'ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro", ha aggiunto.

Recentemente sulla vicenda è intervenuto anche Flavio Briatore che, però, non ha svelato nulla. "Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco", ha detto l'imprenditore.