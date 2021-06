Barbara d'Urso sostituita da Elisabetta Gregoraci la domenica pomeriggio?

Barbara d'Urso potrebbe essere sostituita la domenica pomeriggio da Elisabetta Gregoraci. Questa l'indiscrezione pubblicata dal settimanale "Diva e Donna" sul prossimo palinsesto tv Mediaset.

La conduttrice napoletana dovrebbe restare solo alla conduzione di Pomeriggio 5, dal lunedì al venerdì, e di un programma ancora top secret in prima serata.

Per la showgirl calabrese, invece, sarebbe pronto un programma creato su misura per lei, che potrebbe andare appunto in onda nella fascia pomeridiana domenicale.