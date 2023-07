Barbara D'Urso fuori da Mediaset: "Non ero la sola a fare quel tipo di televisione. Io sono la gente"

“Fino al 31 dicembre ho un contratto di esclusiva con Mediaset. Ora sono in vacanza, gli step prossimi sono tantissimi. Sono fortunata, mi vorrebbero in altri luoghi”. A parlare è Barbara D’Urso. Fuori da Mediaset e in attesa di una nuova avventura, la conduttrice napoletana è stata ospite al Festival Marateale, rassegna cinematografica che si tiene ogni anno a Maratea.

“Pensano sia l’unica a fare un certo tipo di televisione. Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione. Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino.

“Dopo l’ultimo episodio ci sono giornalisti, inviati, redattori distrutti, in questo lavoro do tutto, con passione, soprattutto quando hai disposizione un euro per fare una trasmissione. Ho iniziato nel 1977 con la prima televisione libera di Berlusconi: lui è stato geniale in questo. Veniva tutte le sere alle riunioni. Essere con la gente e per la gente è il mio ruolo. Questo sarà il mio ruolo, non so dirvi dove, perché io sono la gente”.