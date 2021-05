Domenica Live potrebbe chiudere: arriva la risposta di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso parla della possibile chiusura di Domenica Live (dopo lo stop a Live - Non è la d'Urso),rispondendo ai rumors dallo studio di Pomeriggio 5, ovvero il suo unico programma che sembrerebbe restare in palinsesto con certezza.

La presentatrice napoletana si rivolge direttamente al suo pubblico. "In tutti questi anni, tanti anni in cui faccio questo lavoro, ho imparato una cosa - esordisce - Quando l’ignoranza urla, dice, dice, cose anche non vere, l’intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore. E voi ieri avete fatto talmente tanto rumore che abbiamo fatto il record stagionale di ascolti di Domenica Live. Picchi del 18-19% e oltre 2 milioni. (…) Un giorno meraviglioso perché Domenica Live come vi ho già detto è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti, come peraltro Pomeriggio 5".

Queste parole sembrano una replica diretta a Dagospia che ha anticipato l'esclusione della conduttrice dal palinsesto della domenica pomeriggio.