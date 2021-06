Caterina Balivo sul suo seno: "E' cresciuto, è più polposo, ma non c'entra il bisturi"

"Il tuo corpo cambia dopo la gravidanza e, forse, dopo due anni, torna quasi come prima"

La conduttrice campana Caterina Balivo ha affrontato diversi argomenti in una intervista rilasciata al settimanale Gente. La presentatrice 41enne, madre di Cora, splendida bambina di 4 anni, ha parlato del body shaming che non ha risparmiato neppure lei sui social: "Da tempo lotto con la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già da prima della gravidanza. Il tuo corpo cambia dopo la gravidanza e, forse, dopo due anni, torna quasi come prima".

E sul seno che qualcuno in malafede dice che si sia rifatto ha chiarito: "È cresciuto, mi hanno spiegato che quando metti un po’ di ciccia va anche lì. Quindi sì, è più polposo più bello e tutto naturale".