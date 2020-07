Primo bacio tra Belen e il nuovo fidanzato napoletano

È arrivato anche il primo bacio in pubblico tra Belen Rodriguez e il suo nuovo fidanzato napoletano, Gianmaria Antinolfi. A testimoniarlo sono gli scatti del settimanale “Chi” che sarà in edicola questo fine settimana. Un'anteprima sta girando in queste ore e ha fatto il giro dei social. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta il fine settimana a Capri vissuto dalla coppia per festeggiare il compleanno della nuova fiamma dell'argentina. I due hanno affittato una villa per trascorrere del tempo insieme ed è lì che sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi.

Il primo incontro

“Chi” ha anche svelato come si sono conosciuti i due. Si tratta di un incontro fatto sul lago di Como dove si sono incontrati in gran segreto. Il settimanale “Oggi” ha invece svelato che l'imprenditore napoletano vorrebbe andarci con i piedi di piombo come avrebbe confidato ad alcuni amici. “Non mi considero ancora il fidanzato” avrebbe detto anche se la fiamma della passione sembra ormai bruciare ardentemente tra i due.