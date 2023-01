Baby shower per Carmen Borriello: 100mila collegati per la diretta Tiktok di Very e Sasy

Il gender reveal party (probabilmente) più virale della storia di TikTok: è quello condiviso in diretta sul social ieri sera, con oltre 100mila utenti collegati per conoscere il sesso del nascituro, nipote di Very e Sasy nonché figlio di Carmen Borriello.

La protagonista della serata è stata naturalmente la mamma Carmen, vestita color acqua. Musica dal vivo e rinfresco fino a mezzanotte, poi sul palco è salito Mario Forte con la sua Sarà lui? Sarà lei? (Baby Shower).

Arrivato il ritornello sono scese stelle filanti di colore azzurro, a rivelare che si tratterà di un maschietto. Tante lacrime e abbracci e poi nuovo colpo di scena: sullo schermo alla spalle del cantante è comparso il nome del nascituro, che sarà Salvatore, come appunto il nonno.