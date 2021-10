"Avvocato del Vomero vedovo, cerco compagna": ma la moglie lo scopre

Il "tentato tradimento" social è diventato virale in poche ore: ecco come è andata

Una storia apparentemente inverosimile, da bollare come il più classico dei fake della rete. Eppure sono in molti - tra le righe o esplicitamente - a confermare in queste ore la disavventura cui è incappato un avvocato napoletano.

L'uomo, intorno alla settantina a suo dire residente al Vomero e sempre a suo dire avvocato facoltoso, scrive un post sul gruppo Facebook "Single di Napoli" con tanto di sua foto. Si dice vedovo, ma assolutamente pronto a ricominciare la sua vita sentimentale. Cerca una donna "formosa e al di sotto dei 45 anni", nonché "molto affettuosa". Un post come tanti in quel gruppo, niente di particolarmente degno di nota.

Peccato che a quanto pare lì ci siano alcuni amici di sua moglie, tutt'altro che morta. E - testimoni riportano - una volta appreso il fatto non proprio felicissima (ci mancherebbe) di quanto accaduto.

Così l'uomo tenta, o è costretto a tentare, un post riparatore. "Ho detto una bugia, ho esagerato, sono felicemente sposato e non vedovo", scrive a quel punto, postando una foto accanto alla moglie sorridente. La moglie, sorridente. Lui un po' meno.