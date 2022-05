Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto si godono Capri

Non è arrivato ancora giugno e Capri è già un viavai di vip che vanno e vengono dall'isola del Golfo di Napoli. Attraverso i loro profili instagram, non hanno fatto mistero del loro amore per i faragloni Aurora Ramazzotti, conduttrice tv e figlia di Eros e Michelle Unziker, e Paola Di Benedetto, modella e speaker radiofonica.

Le due bellezze nostrane, però, non erano sole. A fare gli onori di casa c'era Sara Daniele, figli del grande Pino, a Capri per festeggiare il suo compleanno. Per loro tanto mare, abbronzatura, cene e una puntata all'Anema e core del compianto Guido Lembo, oggi guidato dal figlio Gianluigi. "Che bella Capri" il post della Ramazzoti su Instagram. Chissà se con Sara avranno parlato anche dei tanti duetti portati sul palco dai loro mitici padri.