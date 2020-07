"Ci siamo incontrati 18 anni fa e oggi siamo una splendida famiglia": anniversario in casa "Arteteca"

"Diciotto anni fa ci siamo incontrati, eravamo due ragazzini con la stessa passione. Siamo partiti dal basso ma ci siamo presi per mano, poi con le unghie e con i denti, ma soprattutto con lealtà e onestà abbiamo combattuto le difficoltà della vita, che grazie all’amore reciproco e ad un pizzico di incoscienza ci sono quasi sempre sembrate un gioco meraviglioso! Oggi siamo ancora qua, che ci teniamo per mano, chi lo avrebbe mai detto, forse in fondo siamo ancora quei due ragazzini, ma con un po’ di consapevolezza in più. Oggi siamo una splendida famiglia, abbiamo una piccola monella che scorrazza per casa, ed oggi è lei a far sembrare tutto un gioco meraviglioso ... Buon anniversario a noi vita!". E' il bel post di Monica ed Enzo coppia in scena nel formare il duo degli Arteteca e nella vita, con la loro splendida bimba.

Tanti auguri dalla redazione di NapoliToday.