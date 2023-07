Pino di Mare Fuori si sposa: le foto dell'anello sono virali

Si "sente" profumo di fiori d’arancio sul set della nota serie Mare fuori. Artem Tkachuck, che veste i panni di Pino ‘o pazzo, ha chiesto alla fidanzata Gioia D’Ambrosio di convolare a nozze, e lei ha detto "sì" come ha annunciato sui social postando una foto con l‘anello in bella mostra.

“I said yes” ha scritto la giovane, molto seguita sui social. Non si sa, per ora, quando la giovane coppia abbia intenzione di sposarsi. I fan, tuttavia, assicurano che Gioia e Artem stanno insieme già da tanto e il matrimonio sarà il giusto coronamento del loro amore.