Artem di Mare Fuori torna single: a Pechino Express rifiutò di dormire con Megan "per rispetto"

Sarebbe finita la storia d'amore tra l'attore Artem Tkachuk e la tiktoker Gioia D'Ambrosio. I due si sarebbero dovuti sposare, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane, così come confermerebbero alcuni indizi social.

I due non si seguono più su Instagram ed hanno rimosso - dai propri profili - tutte le foto di coppia. Al momento nessuno dei due ha confermato la rottura, ma tutti gli indizi portano a pensare che a circa un anno dalla proposta di matrimonio lo scenario sia cambiato.

Eppure fino a qualche mese fa Artem si diceva innamoratissimo. Nel corso di Pechino Express, il protagonista di Mare Fuori, fece - temporaneamente - coppia con l'ex ballerina di Amici Megan Ria. Artem mostrò una grande freddezza nei confronti della giovane, tanto da non rivolgerle quasi mai la parola.

I due non dormirono neanche insieme nel corso di una prova - si parlava di dormire nella stessa stanza e non nello stesso letto - proprio per scelta di Artem. "Ho tribolazione dentro. Non sto bene. Ho una donna a casa e non voglio rapportarmi con altre donne. Per me è una questione di principio.

Ho una moglie e non voglio che, guardando il programma, si faccia idee strane. Sono un ragazzo di principio, vecchio stampo. Ho un grande rispetto", disse Artem che ora è tornato single.