Anna Tatangelo: "Ho sofferto per non aver sposato Gigi D'Alessio"

Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D'Alessio. In attesa di iniziare la nuova avventura come conduttrice di "Scene da un matrimonio", la cantante 34enne torna a parlare del suo ex in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera,

Oggi accanto a Livio Cori sembra felice, ma forse qualche rimpianto per la storia finita con D'Alessio - dal quale ha avuto un figlio - resta. "Ho sofferto per non aver sposato Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Sognavo l'abito bianco, ora non più. Tuttavia non lo escludo, il matrimonio per me continua ad essere un sacramento al quale credo. La separazione è stata dura ma posso guardare al futuro e, perché no, anche alle nozze", ha spiegato.