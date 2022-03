Anna Tatangelo e Livio Cori innamorati e ufficialmente insieme, lo conferma il doppio post

Due foto, che confermano la solidità del loro legame. È quanto hanno regalato ai fan Livio Cori e Anna Tatangelo, nuova coppia del panorama musicale italiano. "Innamorata è un parolone, però sto bene" aveva detto qualche mese fa Lady Tata parlando della nuova relazione amorosa. Adesso tra i due le cose stanno andando avanti, e l'ufficializzazione c'è stata.

"Non importa chi ero o chi sarai perchè so che adesso siamo" recita la didascalia pubblicata nello stesso istante dalla cantante e dal compagno sui rispettivi account Instagram, a corredo di due foto di coppia dove la felicità traspare da sguardi e sorrisi. In meno di un'ora circa 50mila sono stati i follower di entrambi che hanno espresso il loro apprezzamento, lasciando il loro cuore al post che ufficializza un legame raccontato con poche parole ma grande entusiasmo.

Anna Tatangelo ha ritrovato il suo equilibrio dopo un periodo difficile dovuto alla separazione da Gigi D'Alessio, questo proprio grazie al rapper partenopeo Livio Cori. "È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po': quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita" ha raccontato, spiegando di aver temporeggiato nel presentarlo al figlio Andrea, 12 anni, nato dalla relazione con l'ex compagno.

"Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo - ha raccontato - da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L'impegno c'è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so".