Anna Tatangelo su Gigi D'Alessio: "Siamo rimasti in ottimi rapporti. Sarà sempre un pilastro importante per me"

"E' stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita. Io già un anno fa ho cominciato a pensare a un cambio musicale, si vede che qualcosa dentro si stava muovendo. Forse inconsciamente era tutto legato, ci vorrebbe uno psicoterapeuta a spiegare i significati profondi, i legami tra il cambiamento musicale e la fine di una storia d’amore". Così Anna Tatangelo, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, ha parlato della fine della lunga relazione con Gigi D'Alessio.

"Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. E’ stata dura. Con Gigi siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto. Lui è un esperto, mi dà consigli e io ascolto i suoi suggerimenti artistici. La stima artistica resta, condividere le proprie esperienze è importante. Come ha preso il fatto che sia diventata quasi una rapper? Gli è piaciuto. Entrambi stiamo facendo cose diverse e siamo felici di questo. E’ bello sapere che l’altro lavora ed è felice di quello che fa e che le nuove avventure musicali lo fanno stare bene. E’ un sentimento reciproco", ha concluso la cantante.