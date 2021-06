Anna Tatangelo su Gigi D'Alessio: "La sua musica è stata un pretesto per attaccarmi"

Anna Tatangelo ntervistata da Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, svela alcuni retroscena sulla fine del rapporto con Gigi D'Alessio.

"Avvantaggiata personalmente, solo per essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. La parte che mi ha svantaggiata, la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi, mi dicevano che cantavo pezzi troppo d'alessiani. Si parlava solo della mia vita privata. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi", dice.

Su presunti amori attuali afferma: "Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo".