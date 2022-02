Delogu parla del rapporto con De Martino: "Mi ha aiutata. Le nostre telefonate sono fiumi di parole"

Andrea Delogu si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Gente. Oltre ad aver parlato del programma che sta conducendo su Rai2, ha parlato della sua vita sentimentale. Ha parlato dell'ex marito Francesco Montanari ed anche di Stefano De Martino, suo grande amico che è stato fondamentale durante la separazione... Su loro due il gossip non è mancato, in molti hanno fantasticato pensando che stessero insieme.

Il rapporto di Andrea Delogu e Stefano De Martino

I due sono amici da anni, ma prima del gossip che li voleva fidanzati nessuno ci aveva mai fatto caso. "Parliamo di lavoro in continuazione: le nostre telefonate sono fiumi di parole di 80 minuti. Mi sono lasciata con mio marito e lui, da persona fantastica quale è, mi ha aiutata". Quindi solo amicizia, nessuna relazione amorosa.