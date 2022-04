LDA eliminato da Amici: Maria De Filippi svela un retroscena su Gigi D'Alessio

L'eiminazione di LDA nel corso dell’ultimo serale di Amici 21 ha lasciato tutti senza parole. Il giovane figlio di Gigi D'Alessio si è fatto valere nel corso dello storico programma di Mediaset, riuscendo a convincere anche chi lo "accusava" di essere figlio d'arte e, quindi, un privilegiato.

Proprio su tale questione è arrivata una precisazione di Maria DE Filippi che per consolare LDA ha detto: "Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale. No, questa non è una maleducazione però… è stata una sua scelta".

Dopo qualche ora anche la sorella di LDA, Ilaria D'Alessio, ha espresso parole d'amore per il fratello: "Grazie a tutti davvero per i messaggi che mi state mandando su Luca. Noi siamo super orgogliosi e fieri del percorso fatto, abbattere i pregiudizi forse è stata la sfida più grande e in questo caso anche riuscita, fatemelo dire, dato il riscontro ricevuto. In bocca al lupo a mio fratello, il bello inizia ora. Ti amo con tutto il mio cuore bro!".