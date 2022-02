Alessia Quarto e il suo San Valentino da sola: "Non voglio essere corteggiata" | VIDEO

"Si può uscire anche da single a San Valentino". Alessia Quarto, la ragazza di Boscoreale diventata una star del web dopo un'apparizione in tv a C'è posta per te, ha raccontato ai suoi fan la sua uscita del 14 febbraio.

La 29enne di Boscoreale è andata ad un concerto di Gigi Finizio, ed è rimasta molto colpita dal gesto che durante l'esibizione il cantante ha dedicato a sua moglie: nel corso della serata è sceso dal palco e le ha portato un fascio di rose e l'ha baciata.

"Non è il gesto materiale che mi ha colpito, 'a vinte euro 'e rose – spiega ai follower la 'queen' – ma il gesto d'amore, d'affetto. Steve murenne. Questo non significa che non ho mai ricevuto gesti d'affetto, ma che non mi interessa il gesto materiale, il bla bla bla, ma il gesto in sé".

Alessia ha anche raccontato di come il successo ottenuto nell'ultimo periodo la renda diffidente e non abbia particolare voglia di uscire con qualcuno. "Non voglio essere corteggiata, non mi dovete corteggiare, voglio stare solo io", racconta col sorriso sulle labbra.