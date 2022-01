La gioia di Alessia Quarto: "Sono negativa al Covid"

Alessia Quarto, protagonista di una puntata del programma tv "C'è posta per te", ha raccontato ai suoi followers in alcune storie su Instagram la sua giornata alle prese con la positività. Per fortuna però la giovane, molto seguita sui social si è già negativizzata, come ha spiegato sempre su Instagram.

"Finalmente sono negativa. Dopo che passi per il Covid sei contenta anche di girare per ritrovare l'auto che non ricordi dove l'avevi parcheggiata", spiega in una storia su Instagram Alessia.

C'è posta per te

Il pubblico ha apprezzato la schiettezza della ragazza durante la puntata di C'è posta per te ("La tiene d'oro", riferito alla cugina) ha letteralmente spopolato. "Mia nonna è stata l’artefice del mio modo di parlare - ha raccontato ai microfoni de La Radiazza condotta da Gianni Simioli su Radio Marte - Nasco da una famiglia dove le tradizioni napoletane sono sempre state valorizzate al massimo, sono originaria del centro storico".

A Gianni Simioli ha spiegato anche un retroscena della puntata di C'è posta per te: "Abbiamo registrato ad agosto e devo dire che le cose sono migliorate, tra me e me però", racconta. "Non sono tornata con lui, la mia scelta l’ho fatta e quella rimarrà. Adesso sto meglio, in confronto ad agosto sto una favola, ma è comunque un percorso lungo, un dolore che va affrontato". E sulla cugina ha aggiunto: "Non voglio parlare di lei. Vorrei solo invitare le persone ad ad apprezzare quello che hanno, prima di cercare altro. Un amore può finire, ma abbiate almeno il coraggio di chiudere".