C'è Posta per te, Alessia ritrova l'amore: "Hai trasformato tutto"

Alessia Quarto ritrova l'amore. La ragazza napoletana divenne famosa l'anno scorso dopo che la sua storia finì a "C’è Posta per Te". Alessia lasciò il marito che l’aveva tradita, diventando virale sui social. L'annuncio del "nuovo amore" è arrivato via Instagram: "Avevo promesso a me stessa che mai più avrei regalato il mio cuore. Poi sei arrivato tu, hai lottato contro le mie paure, le mie insicurezze, i miei pianti e i miei drammi. Hai trasformato tutto in allegria, semplicità e sorrisi”.

“A una come me che aveva bisogno di piccoli gesti hai regalato il tuo mondo. Non credo nei ‘per sempre’ e forse nemmeno nell’amore ma credo che qualcosa di importante ci sta legando ogni giorno! Grazie di esistere”, conclude il post che accompagna una foto con il nuovo compagno. Felicissimi i fan di Alessia che nei commenti si sono congratulati.