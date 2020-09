Alessia Marcuzzi: "Così sono nate le voci del flirt con Stefano De Martino"

E' stato il presunto flirt che ha spopolato sui social e sul web in generale per tutta l'estate, prima di essere smentito dai protagonisti. La coppia Stefano De Martino Alessia Marcuzzi sarebbe piaciuta a tanti, ma il ballerino prima e la presentatrice poi hanno chiarito l'origine del tam tam mediatico.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice romana ha spiegato come sono andate le cose: "Tutto è nato da un fiore che avevo pubblicato sui social per ricordare Nadia Toffa. Siccome Stefano De Martino un mese prima aveva pubblicato lo stesso fiore, le voci si sono alimentate così. Direi che è tutto molto assurdo, io sono una donna felicemente sposata, ho una bella famiglia allargata e so che questo è il prezzo da pagare quando si è sotto i riflettori. Non è la prima volta che mi succede, ma siccome sono voci infondate ormai ci rido su. Però quelle voci assolutamente false mi hanno fatto veramente male. Quelle voci su Stefano De Martino sono nate anche perché, per poco tempo, mio marito Paolo era andato a casa della nonna. Questo forse ha alimentato il gossip".