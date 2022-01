Alessandra Mastronardi fa chiarezza: "Con Ross è finita, ma nessun tradimento"

Dopo il gossip furibondo sulla fine della sua storia d'amore con Ross McCall, Alessandra Mastronardi è intervenuta sui social per chiarire la vicenda e mettere fine alle voci che si stavano rincorrendo, ovvero quelle su una sua nuova “simpatia” per un uomo non meglio identificato. I due sono stati insieme 4 anni e per loro – secondo alcuni – si parlava di matrimonio alle porte.

Mastronardi ha smentito tutto, sottolineando che quella serie di “indizi social” scovati dai professionisti del gossip erano tutte vuote illazioni. La rottura con McCall c'è stata, sì, ma “nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno", insomma senza nessun tradimento.

"Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna...beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità!", attacca Mastronardi. "Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti – chiarisce – senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare".

A proposito dell'ipotesi lei e McCall dovessero sposarsi ha quindi aggiunto: “Chi ha messo in giro la voce che mi arrivò la proposta il giorno del mio compleanno?”.