Alessandra Clemente convola a nozze: il sì nella basilica di Santa Chiara

Alessandra Clemente ha pronunciato il fatidico "sì" nella giornata di sabato presso la basilica di Santa Chiara. La consigliera comunale di Napoli ed ex assessora alle politiche giovanili ha sposato l'avvocato Carmine Foreste.

"Ci siamo scelti. Grazie per i bellissimi auguri di nozze e per i pensieri e sentimenti di affetto e amicizia per noi. Grande grandissima emozione", è stato il ringraziamento di Alessandra Clemente in un post su Instagram.