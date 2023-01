Giovanni non apre la busta per mamma Adele, poi la svolta: "Il mio piccolo grande uomo"

Ieri è andata in onda la puntata da C'è posta per te, con protagonisti i giuglianesi mamma Adele e suo figlio Giovanni. Il ragazzo aveva inizialmente deciso di chiudere la busta e di non dare una seconda possibilità alla madre che non vedeva da anni, da quando si era lasciata con il papà di Giovanni.

Dopo la puntata (registrata) ci sono stati però sviluppi importanti. Sui social infatti è apparsa la tanto sospirata riappacificazione tra i due, sugellata da una foto inequivocabile. "Dopo qualche tempo dalla registrazione mamma e figlio si sono ritrovati. Mamma Adele: "Il momento più bello è tra le tue braccia... Il mio piccolo grande uomo... Con te la mia vita si è completata... Sono strafelice" Giovanni: "Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma", viene pubblicato sulla pagina Facebook di C'è posta per te.