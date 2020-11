Scuola di Medicina e Chirurgia Federiciana: il timone passa a Maria Triassi

Professore Ordinario di Igiene, Direttore del Dipartimento Universitario di Sanità Pubblica, Direttore Del Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) di Igiene e Medicina del Lavoro e Preventiva, Direttore Di Struttura Complessa dell’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ed Epidemiologia Applicata, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Direttore del Master di II Livello in Management Sanitario e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso Università degli Studi di Napoli Federico II (per citare solo alcuni degli importanti incarichi professionali ricoperti), Maria Triassi è da oggi il nuovo Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia federiciana.

Classe 1954, dinamica, energica e risoluta, la Triassi succede a Luigi Califano che ha occupato il prestigioso incarico dal 2014 ad oggi.