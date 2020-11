Tecnologie per la salute: a San Giovanni un nuovo hub

A San Giovanni a Teduccio nasce il Polo per lo sviluppo delle tecnologie per la salute in Italia Hi-HealthTech innovation hub. Al taglio del nastro il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi, il rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II Matteo Lorito, il presidente e amministratore delegato di Medtronic Italia Michele Perrino, il irettore del CeSMA-Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Ateneo federiciano Leopoldo Angrisani e il direttore della Cardiologia federiciana Giovanni Esposito.

Cos'è Hi

Dedicato alle tecnologie per la salute, il nuovo hub, costituito presso il CeSMA, nasce dalla collaborazione tra Università Federico II e Medtronic Italia con l'obiettivo dier promuovere l'innovazione e la crescita del settore "healthcare" nel Paese, migliorare la salute della comunità e creare opportunità per i giovani e per le imprese.