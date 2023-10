De Luca e i test per medicina, Cisia precisa: "Nessun quesito su Viennetta o grattachecca"

Dopo le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che nel corso della sua consueta diretta social del venerdì pomeriggio aveva citato segnalazioni che gli erano giunte circa presunti quesiti 'sui generis' nell'ambito dei test di accesso alla facoltà di Medicina, è arrivata la replica del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), l'organismo scientifico universitario da quasi 20 anni al servizio del sistema universitario nella realizzazione e nell’erogazione delle prove di accesso ai corsi di laurea.

"Nella produzione scientifica del consorzio, nei test CISIA e in particolare nei TOLC, non vi sono quesiti 'demenziali'. Ciò vale ovviamente anche per il TOLC-MED e il TOLC-VET, i test per l’accesso ai corsi di laurea magistrale di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria delle università statali, di cui CISIA ha la responsabilità scientifica da questo anno come stabilito dal DM 1107 del 30 settembre 2022. In riferimento alle notizie – totalmente infondate – diffuse da alcuni organi di informazione, preme comunicare che le prove TOLC-MED e TOLC-VET non contengono alcuna domanda di 'cultura generale' sulla Viennetta e sul suo inventore, sulla grattachecca (peraltro quiz salito alla cronaca nel 2011 e presente in test diverso da Medicina). I TOLC non contengono tantomeno le altre domande di cui si legge su alcune testate, come 'Quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre? Sfoggiare, depennare, castità, provare, cromare'. Più in generale CISIA precisa che i quesiti del TOLC-MED e del TOLC-VET vertono sugli argomenti elencati nei decreti ministeriali e sono predisposti da commissioni disciplinari formate da esperti delle materie oggetto d’esame, che operano con massima attenzione e professionalità", precisa il CISIA in una nota.