Innovation Village Award: aperte fino al 30 giugno le iscrizioni

Diversi i premi in palio e le opportunità di carriera per la sfida hi tech più interessante di sempre

Scade il prossimo 30 giugno la possibilità di iscriversi all'Innovatio Village Award 2021. Per questa quarta edizione dell'importante competizione incentrata sulla capacità di realizzare il futuro con gli strumenti dell'hi tech, il premio per il primo classificato sarà di 5.000 €.

Le sezioni di gara

Federica_Web_Learning per la Digital education:

3 Premi per l’Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies Soluzioni basate su machine learning in grado di migliorare la partecipazione degli studenti a percorsi di formazione online 5.000 € - 3.000 € - 1.500 €

3 Premi per l’Innovazione Didattica nel campo dei Learning Analytics Applicativi per il monitoraggio delle dinamiche di fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e automatizzazione di feedback motivazionali e call to action 5.000 € - 3.000 € - 1.500 €

Fondazione_Mario_Diana, per l'economia circolare:

5.000 € + percorso di empowerment di 12 mesi Riservato a progetti in grado di proporre nuovi modelli circolari di produzione e consumo e nuove tecnologie di riciclo e selezione e sistemi di rilevazione e misurazione dei rifiuti di imballaggi plastici, con priorità per le seguenti soluzioni e tecnologie:

soluzioni e tecnologie di riciclo di plastiche poliaccoppiate e nuove applicazioni di PET riciclato

soluzioni e sistemi di rilevazione e misurazione dei rifiuti di imballaggi in plastica mediante tecnologia a infrarossi e/o robotica e/o intelligenza artificiale

INVITALIA per l'Economia sociale

2 premi del valore di 5.000 € ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia. Riservati a 2 progetti relativi alla diffusione e al rafforzamento dell’economia sociale

MATERIAS

3000 € + programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia. Riservato al riservato al miglior progetto in ambito nuovi materiali e materiali avanzati

OPUS per l'automazione

3000 € . Riservato al riservato al miglior progetto nel settore della mobilità sostenibile

STRESS S.c.a.r.l.

3000 € + programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia. Riservato al riservato al miglior progetto al servizio della transizione energetica per l’ambiente costruito

CEINGE-Biotecnologie

Premio del valore di 3000 € in servizi e facilities del Ceinge. Riservato al riservato al miglior progetto in ambito biotecnologie e salute

TECUP

Premio del valore di 3.000 € in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Riservato al miglior progetto in ambito agro-alimentare

I riconoscimenti

Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli: 2 buoni da Euro 250 per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’Ordine (riservato a ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Napoli) M

enzione speciale Innovup del valore di Euro 450, con un anno di adesione gratuita al Network per n° 3 startup/scaleup, con possibilità di accedere alle convenzioni e ai servizi di consulenza.

Menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale caratterizzate da un buon livello di traction e considerate meritevoli di attenzione per investimenti equity e quasi-equity: a|cube fornirà assistenza nella preparazione di un investor deck, nella identificazione di opportunità di finanziamento e contributi e presenterà preliminarmente il progetto al fondo d’investimento Avanzi Etica Sicaf EuVECA Spa di cui è advisor.

Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno riservata a 3 startup o aziende per l’accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio Best Practices Sellalab Menzione speciale Sellalab per i progetti di impresa a carattere innovativo, in termini di prodotto, processo, organizzazione o approccio sociale. I menzionati avranno diritto a una postazione di coworking per 3 mesi in uno degli spazi Sellalab (Salerno, Lecce, Biella, Padova)* ed accesso ad un percorso di incubazione della durata di 3 mesi gestito da dPixel s.r.l. e finalizzato a supportare l’azienda nei percorsi di fundraising e business development.