A Napoli la prima "academy" d'Italia dedicata ai farmaci RNA

A Napoli la prima PharmaTech Academy d'Italia dedicata ai farmaci RNA. L'inaugurazione del percorso di alta formazione - e degli spazi in cui si svolgerà - avverrà lunedì, 6 novembre, alle ore 15.30, nel Complesso Scampia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in viale della Resistenza. All'academy sono iscritti 30 laureati magistrali in varie discipline provenienti da molte regioni d'Italia, che diventeranno figure specializzate nella terapia genica.

Otto i mesi di studio previsti per 1200 ore totali. Tutti gli studenti riceveranno una borsa di studio.

All'inaugurazione sono in programma interventi di Matteo Lorito rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Maria Triassi presidente della Scuola di Medicina della Federico II, Ugo Trama dirigente del Servizio farmaceutico della Regione Campania, Rosario Rizzuto presidente della Fondazione National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology, Fabrizio Cobis dirigente del Ministero dell'Università e Ricerca, Angela Zampella direttore del Dipartimento di Farmacia della Federico II, e Bruno Catalanotti direttore della PharmaTech Academy, Comitato direttivo PharmaTech Academy, referenti Spoke e aziende affiliate del National Center Studenti della prima edizione dell'Academy.