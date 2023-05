Orto botanico: cosa cambia da questo mese

Inizia la nuova stagione del Real Orto Botanico federiciano, che si apre ancora di più alla città. I cambiamenti iniziano dall'immagine, con il restyling del logo e del sito web, che saranno presentati in Rettorato, nell’Aula del Consiglio di Amministrazione, martedì mattina, alle 11.00, dal rettore federiciano Matteo Lorito assieme al direttore della struttura Paolo Caputo e al Prof. Alfonso Morone, docente del Dipartimento di Architettura, che con il suo gruppo di lavoro e lo staff dell’Orto firma il nuovo manuale di identità visiva e il simbolo grafico.

Planta

Venerdì 5 maggio taglio del nastro per la IX edizione di "Planta, il giardino e non solo", mostra mercato del florovivaismo di qualità, curata da Rosa Muoio, che fino a domenica 7 maggio propone un programma di iniziative per tutte le età, compresi i più piccoli: espositori da tutta Italia, collezioni botaniche esclusive, laboratori, incontri culturali e esibizioni musicali e artistiche, con ospiti speciali

Straordinario il patrimonio vegetale del sito: circa 9.000 specie e quasi 25.000 esemplari.