Eletto il nuovo rettore della Federico II

Su 2.630 aventi diritto si sono recati in 2.576 alle urne per il secondo turno di voto per l'elezione del nuovo rettore della Federico II, dopo il risultato praticamente identico, con un solo voto di scarto, della prima tornata, tra i due candidati: Luigi Califano, direttore della Scuola di Medicina e Chirurgia, e Matteo Lorito, direttore del Dipartimento di Agraria.

Le preferenze

1.214 le preferenze raccolte da Luigi Califano contro le 1.335 di Matteo Lorito, eletto quindi con uno scarto di 121 preferenze.

E' dunque Matteo Lorito che succede a Gaetano Manfredi, nominato Ministro dell’Università e della Ricerca, in aspettativa dall’11 gennaio 2020. Da allora, come da Statuto dell'Ateneo, le funzioni erano state assunte dal prorettore Arturo De Vivo.