Napoli stravince al festival della comunicazione IF con IUAD

C'è a Napoli un’Accademia che forma talenti nel campo della moda, del design e dell'advertising: è IUAD di cui è presidente Michele Lettieri. La metodologia didattica di IUAD, che ha una sede anche a Milano, si basa sull’applicazione pratica del sapere e delle competenze, attraverso attività laboratoriali immersive e pone massima attenzione da un lato a ogni novità in fatto di tendenze e tecnologie, dall'altro alle esigenze degli studenti che accoglie e forma, con un placement di molto superiore all'80 per cento.

Creatività da record

Questo autunno studenti e docenti IUAD hanno guadagnato un palmares da record in una delle più importanti competizioni nazionali nel campo della creatività e della comunicazione pubblicitaria: gli ADCI Awards, i riconoscimenti attribuiti dall'Art Directors Club Italiano (ADCI, appunto), l’associazione culturale che dal 1985 riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. I premi vengono consegnati nel corso di IF, il festival dedicato alla comunicazione, punto di riferimento per gli operatori del settore e trampolino di lancio per i creativi.

I ragazzi premiati sono tutti studenti della specialistica di II Livello in Art Direction & Copywriting. Alla competizione hanno preso parte anche i ragazzi della triennale in Design della Comunicazione. Giustamente soddisfatta la coordinatrice del Dipartimento di Comunicazione della IUAD Angela Pastore.

I vincitori

Ecco tutti i vincitori della IUAD

Oro categoria Classic: progetto THE FANS (The Guardian, da cui sono tratti alcuni frames del nostro video) a Paola Di Stasio, Francesco Coviello, Valeria Covucci.

Argento categoria Classic: progetto Tale Padre, Tale figlio (1522) a Luca Pariota

Bronzo Categoria Classic: progetto Better When Wet (Durex) a Paola Di Stasio, Valeria Covucci, Maria D'Ignazio.

Bronzo Categoria Classic: progetto Hard Ronf (Pampers) ad Annalisa Agrillo, Marica Valente, Valentina Dell'Arciprete.

Nella Short list ADCI inoltre gli studenti Michele De Luca, Sara Varzi, Valentina Dell'Arciprete, Gaia Di Napoli, Annamaria Palatucci, Gaia Di Maio, Adriana Lo Masto, Miriana Cuomo.

Grande festa, ovviamente, presso la Conference Room della sede di Corso Lucci 156 dello IUAD di Napoli, con esposizione premiazione e discussione dei lavori vincitori.

I corsi IUAD

L' Accademia IUAD è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra le Istituzioni AFAM. Attualmente conta due sedi: Napoli e Milano.

Ad oggi i dipartimenti sono 4:

Communication Design

Cinema & Adv

Interior Design

Fashion Design.

L’accademia opera nel campo della formazione nelle discipline della moda, del design e della comunicazione, offrendo una vasta gamma di percorsi formativi.Tutti i corsi vengono impartiti con l’ausilio di moderne attrezzature e dei più aggiornati software del settore, per definire profili professionali adeguati alle esigenze del mercato del lavoro e alle nuove strategie industriali. Agli studenti è offerto anche un servizio di introduzione al lavoro attraverso lezioni, simulazioni di colloqui, career day e la piattaforma IUAD JOB.

I docenti dell’Accademia sono tutti professionisti del settore con alle spalle anni di esperienza. L’Accademia mantiene inoltre un dialogo costante con diverse aziende partners, con lo scopo di capirne le necessità, le richieste e definire così adeguati profili professionali da formare per rispondere sempre al meglio alle richieste del mercato del lavoro, come spiega il direttore didattico Giuseppina Auricchio.