La classifica delle migliori università nel mondo, come si collocano le nostre

Secondo il prestigioso QS World University Rankings 2025 (su 5.663 atenei analizzati in 106 Paesi), il Politecnico di Milano si conferma come la prima università italiana, collocandosi al 111º posto nel mondo. Seconda in Italia la Sapienza di Roma e terza l’Università di Bologna.

La vetta assoluta è occupata dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguito dall'Imperial College London e dalla University of Oxford.

Come si collocano le università campane

Posizione invariata, rispetto allo scorso anno, per la Federico II di Napoli, 347esima a livello mondiale e settima in Italia. Più in basso ci sono le università di Torino e Firenze. Tra la posizione 801 e 850 nel mondo l'università di Salerno, mentre la Parthenope tra il 1001 e 1200esimo posto.