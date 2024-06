Kpmg cerca 400 laureati da assumere a Napoli: come candidarsi

Kpmg è un acronimo: la K deriva dall'olandese Klynveld, la P dall'inglese Peat, la M dall'americano Marwick e la G dal tedesco Goerdeler, tra i pionieri della professione contabile e fondatori del network internazionale leader a livello globale nei servizi professionali alle imprese come audit, assurance, risk, compliance, governance, restructuring, digital solutions, cyber security, HR transformation, transfer pricing, global mobility e, chiaramente, tax & legal.

Nuovo Hub al Centro Direzionale

Presente in 143 paesi del mondo con più di 273 mila professionisti, in Italia oggi conta circa 6.000 professionisti e 25 sedi di cui una a Napoli, dove Kpmg conta su circa 150 professionisti ed è protagonista di progetti importanti per la valorizzazione dei giovani, come la ‘Core Academy’ sviluppata con l’Università Federico II che ogni anno punta a formare 40 giovani laureati nelle aree più innovative del settore pubblico.

Adesso è pronta a far partire ‘Kpmg Open Platform’, dando opportunità di lavoro stabile a circa 400 giovani laureati del territorio.

Kpmg Open Platform è un hub di soluzioni per le imprese e la pubblica amministrazione e sarà operativo a partire dal prossimo 1 ottobre. La nuova struttura avrà sede presso il Centro Direzionale di Napoli ed occuperà una superficie di circa 3 mila metri quadrati e svilupperà soluzioni ad alto contenuto tecnologico per la Cyber Security; Program Management su grandi progetti di trasformazione del settore pubblico; Managed Services; gestione ed evoluzione di piattaforme applicative.

Per candidarsi

La raccolta delle candidature viene effettuata attraverso la sezione dedicata al recruiting del portale web aziendale – Kpmg (careers recruiting).

Nel nostro video l'intervista a Mario Corti, senior partner e presidente di Kpmg, e a seguire ad Ettore Cinque assessore al Bilancio della Regione Campania, realizzate in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'hub.