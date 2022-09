Napoli crocevia dell'intelligenza artificiale con il programma Stem Study

Full immersion a Napoli per due giovani innovatori georgiani che si occuperanno di digital trasformation a tutto tondo: Davit Daneila, ingegnere informatico, 23 anni, e Mariam Maisuradze, project manager e founder di una startup in Georgia, 25 anni, resteranno nella nostra città fino al prossimo 21 dicembre per la seconda edizione del programma “STEM Study Visit to Italy”, promosso da Fondazione COTEC e da GITA – Georgia’s Innovation and Technology Agency, in partnership con Spici srl e Materias srl.

Intelligenza artificiale e big data

Entrambi i giovani, che hanno un’expertise in Intelligenza artificiale, Big data ed Innovation management, saranno coinvolti in attività di progettazione e sviluppo di soluzioni digitali e consulenza per la trasformazione digitale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tbilisi e ha, tra le finalità, l'implementazione dell’esperienza dei giovani innovatori georgiani nel campo della ricerca tecnico-scientifica e il consolidamento della collaborazione a sfondo tecnologico tra Italia e Georgia.

L'ecosistema campano dell'innovazione

In programma un fitto calendario di incontri e visite per far conoscere ai due giovani georgiani l’ecosistema campano dell’innovazione con visite a laboratori, centri di ricerca ed aziende. Gli innovatori saranno inoltre invitati a partecipare agli “Inspirational Talk” della Apple Academy con prestigiosi testimonial. Sono poi previste iniziative di mentoring anche con docenti di Federico II, Suor Orsola Benincasa, L’Orientale e altre università del territorio.

Il programma del percorso di formazione, partito nell’hub tecnologico di San Giovanni Teduccio a Napoli, è stato presentato nell'ambito della “Giornata dell’innovazione italiana in Georgia” dai presidenti di Agenzia GITA, Avtandil Kasradze, e Cotec Luigi Nicolais, dall’assessore regionale alla Ricerca Valeria Fascione e dall’ambasciatore d’Italia in Georgia Enrico Valvo.