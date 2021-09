A Napoli torna l'Hack- Fest

Ottava edizione, per la seconda volta consecutiva in modalità on line, per il NeaPolis Innovation Summer Campus, ormai imperdibile appuntamento di riferimento per gli studenti di ingegneria di tutto il mondo.

Partito il 26 agosto con la partecipazione di 180 studenti di 18 università di tutto il mondo(il 20 per cento in più dell'edizione 2020), il NpISC 2021 dura 9 giorni, scanditi da laboratori e sessioni pratiche per lo sviluppo professionale, e si rivolge agli universitari, delle triennali come delle magistrali, che vogliono avvicinarsi in particolare all’uso di piattaforme basate sui microcontrollori a 32 bit, oltre a fornire le indispensabili basi della programmazione in linguaggio C, e a trattare aspetti anche più semplici, come l’utilizzo e le diverse modalità di connessione di un dispositivo LED a un microcontrollore e le prospettive di sviluppo dell'utilizzo di sistemi operativi real time. Sulla scorta degli eventi di NeaPolis Innovation e dei positivi feedback ricevuti, inoltre, i contenuti sono stati rinnovati con l’aggiunta di focus specifici sulle tematiche di tecniche di programmazione per sistemi embedded, di debugging, e utilizzo dei sistemi di versionamento.

HachFest 2021

Il Summer Campus 2021 si concluderà, come ormai è consuetudine, con l'attesissima HackFest, l’hackathon, in calendario sabato 4 settembre (dalle 9 alle 17) e domenica 5 settembre (dalle 9 alle 14:30).

Anche se il Campus è online, tutti i momenti del corso sono vissuti in diretta e l’insegnamento ha mantenuto la sua caratteristica principale: è hands-on, non solo teorico quindi ma con lezioni e training direttamente sulle board. Quindi ogni partecipante ha ricevuto a casa una o più board e tutti gli accessori per realizzare un progetto elettronico e nessuno è stato lasciato solo: i progetti per partecipare all’HackFest, l’hackathon che chiude il Campus sabato e domenica prossima, infatti, si realizzano in team, mettendo insieme studenti con competenza diverse e complementari. Inoltre ci sono 15 tutor di 5 università (Federico II, Università di Salerno, Parthenope, Vanvitelli e Politecnico di Torino) che fanno lezione e assistono gli studenti tutti i giorni fino al completamento del progetto.

Complessivamente 30 i professionisti che assistono gli studenti e la macchina del Summer Campus.

A participare ai live, in particolare, il Prof. Luigi Coppolino del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope; Luca Celant, Automotive ADAS, ASIC and Audio Division general manager STMicroelectronics; Giorgio Ventre direttore della Apple Developer Academy e direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione dell’Università di Napoli Federico II; Vittorio Ciotola presidente Giovani Imprenditori Campania e delegato Confindustria Campania; Valeria Fascione assessore alla Ricerca, innovazione e start up della Regione Campania