A Napoli è tempo di Student Day @ST 2022

Tornano, finalmente in presenza e ampliate, le attività di STMicroelectronics per le scuole superiori, con la possibilità per gli studenti e i loro docenti di presentare i progetti elettronici ad un panel di professori universitari che li commenteranno questo mercoledì, 4 maggio.

Oltre 100 i professori degli istituti superiori del territorio nazionale che hanno partecipato lo scorso novembre alla sessione di training online sull’introduzione nella didattica della programmazione di microcontrollori a 32 bit. Allora non fu possibile svolgere la consueta sessione dedicata agli studenti a causa delle condizioni dovute alla pandemia, ma mercoledì sarà l’occasione per mostrare in presenza ed in diretta Facebook le realizzazioni di sistemi basati su microcontrollore a 32 bit.

Prevista una doppia possibilità di partecipazione:

- in presenza, presso la sede ST di Napoli, per i team composti da un professore e un massimo di quattro studenti fino al raggiungimento della capienza massima consentita di 45 ospiti. Ai teams iscritti è assegnato uno spazio fisico per l’esposizione del progetto. Gli studenti che partecipano in presenza si sfideranno in un mini Hackathon, la cui challenge sarà proposta il giorno stesso dell’evento.

- non in presenza: i teams che non potevano essere in presenza potevano comunque presentare fino a due progetti inviando, entro il 27 aprile scorso, un mini-video della durata di 20 secondi per illustrare il progetto.

Student Day @ ST è un appuntamento per vedere da vicino questi giovanissimi sviluppatori e dar loro la possibilità di mettere in mostra le proprie realizzazioni e la loro creatività.

Dopo la presentazione dei progetti, professori di ingegneria delle principali Università interverranno in diretta su Facebook per una sessione di analisi e commenti su tutti progetti presentati.