Federico II, al dipartimento di Giurisprudenza attivata cattedra in modalità mista

In via sperimentale per l'anno 2022/2023 e per le sole discipline del I° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe LMG/01, l'università degli studi di Napoli Federico II ha previsto l'istituzione di un canale di insegnamento ulteriore in modalità mista.

Alle tradizionali cinque cattedre, distinte secondo i raggruppamenti alfabetici già previsti, si affiancherà un'ulteriore cattedra. L'accesso sarà possibile attraverso una procedura di preiscrizione on-line.

Sono disponibili 230 posti. Le modalità di erogazione della didattica nell'ambito di questa sesta cattedra saranno a distanza ed in modalità sincrona con il docente presente nella sede accademica.