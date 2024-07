Migliori università d'Europa: solo 4 italiane fra le prime cento. Come si colloca la Federico II

Per il report Qs Europa 2025 sono 51 gli atenei italiani presenti nella seconda edizione della classifica QS World University Rankings: Europe.

In testa alla classifica generale delle università in Europa al primo posto si classifica l'Eth Zurich, il politecnico federale di Zurigo. Al secondo posto c'è l'Imperial College di Londra e al terzo l'Università di Oxford. Seguono l'Università di Cambridge, l'Ucl di Londra, l'Università di Edinburgo, l'Università di Manchester, il King's College di Londra, l'Università Psl di Parigi e l'Epfl, l'Ecole Polytechnique federale de Lausane. Il Politenico di Milano, che si colloca al 38esimo posto, è la prima università italiana in Europa.

Seguono l'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna (48esimo), l'Università La Sapienza (66), l'Università di Padova (87), il Politecnico di Torino (103), l'Università di Milano (113), l'Università di Pisa (136), l'Università di Torino (138), l'Università Cattolica del Sacro Cuore (140), l'Università di Firenze (146), l'Università Federico II di Napoli (151), l'Università di Tor Vergata (167), l'Università di Trento (186), l'Università degli Studi di Pavia (196).