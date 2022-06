Buon compleanno Federico II: grande soirée a Piazza Municipio

Gran finale per i festeggiamenti di compleanno dell'Università degli studi di Napoli Federico II: dopo la premiazione degli studenti più meritevoli e dei laureati illustri nella sede centrale dell'Ateneo, infatti, "Dancefloor" in piazza Municipio, con l'Orchestra di piazza Vittorio- OPV, ensemble multietnico unico nel panorama mondiale, fondato nel 2002 da Mario Tronco, che fonde musica tradizionale con rock, pop, reggae, classica per sonorità decisamente accattivanti, ballabili e nuove.

"Tutte le manifestazioni della Federico II hanno simboli importanti - ha ricordato il rettore Lorito - i luoghi, le premiazioni e la città: perché la Federico II è Napoli e Napoli è anche la Federico II".

I laureati premiati

Nell'Aula Pessina della sede centrale di corso Umberto I, il rettore Lorito insieme con la prorettrice e presidente della Commissione F2 Cultura Rita Mastrullo e i presidenti delle Scuole Maria Triassi (Medicina e Chirurgia), Stefano Consiglio (Scienze Umane e Sociali), Gioconda Moscariello (Politecnica e Scienze di Base) e Giuseppe Cringoli (Agraria e Medicina Veterinaria), hanno aperto la cerimonia di premiazione. 39 i premiati: 23 studentesse e 16 studenti, più della metà nati nel terzo millennio. 16 per Lauree Triennali, 17 per Lauree Magistrali e 6 per Lauree a Ciclo unico. Alla data del 31 ottobre 2021 avevano tutti superato gli esami previsti con votazione superiore a quella media del corso di studio.

Da Napoli a Houston

Al termine della consegna delle pergamene e dei premi, è stato proiettato un messaggio di saluto e di augurio agli studenti di Roberto Carlino, giovane laureato illustre federiciano, ingegnere aerospaziale scelto dalla NASA per la missione simulata su Marte cominciata pochi giorni fa, il 27 maggio: Carlino è in isolamento nel centro aerospaziale di Houston.

I nomi

Il programma prevedeva quindi che dall'Aula Pessina gli studenti meritevoli Adriano D'Acunzo (Cdl in Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali), Angelo Di Porzio (Cdl in Ingegneria dell'Automazione e Robotica), Francesco Silvestro (Cdl in Medicina e Chirurgia in lingua inglese – Medicine and Surgery), Mariachiara Pascucci(Cdl in filologia Moderna), Federica De Rosa (Cdl in gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali) e Francesca Pagano (Cdl in Giurisprudenza) si spostassero nell'Aula Magna Storica per la cerimonia di premiazione dei laureati illustri per porre una domanda ciascuno. Quindi, nell'Aula Magna Storica, il via alla cerimonia di premiazione dei laureati illustri che quest'anno sono stati