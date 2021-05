Alla Federico II l'Academy per la sicurezza delle infrastrutture

Università degli Studi di Napoli Federico II e Autostrade per l'Italia presentano l'Academy per la sicurezza delle infrastrutture e la formazione di neolaureati e dipendenti di ASPI.

L'Academy

Finalizzata a dare supporto alle imprese affidatarie/esecutrici di lavori, forniture o servizi di Autostrade per l’Italia, nel processo di miglioramento della prevenzione nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Safety Academy ASPI punta a promuovere la cultura della sicurezza attraverso la promozione dello studio e dell'elaborazione di processi sempre più orientati alla salvaguardia e alla tutela della comunità.

L'evento

All'evento, in programma a partire dalle ore 10 di mercoledì 5 maggio, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione - Rettorato federiciano, Matteo Lorito, Rettore dell'Ateneo federiciano, Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Andrea Prota, Direttore di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura e Stefano Susani, Amministratore delegato di Tecne.